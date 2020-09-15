Экологи назвали страны, где сохранилось больше всего нетронутой природы

https://static.news.ru/photo/98c80e92-f75b-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) выпустил доклад «Живая планета 2020», в котором назвали четыре страны, где больше всего сохранилось нетронутых человеком, первозданных ландшафтов. Помимо России, в список вошли Канада, Бразилия и Австралия.

По мировым стандартам в России около 8 млн квадратных километров относятся к нетронутым ландшафтам. А это чуть менее половины территории нашей страны. В первую очередь — тайга и тундра, — рассказал KP.RU главный координатор проектов программы сохранения биоразнообразия WWF России Борис Соловьёв.

По его словам, больше всего таких территорий сохранилось в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке. При этом Россия входит также в число лидеров по потерям нетронутых ландшафтов в XXI веке. В основном это связано с освоением Арктики. Соловьёв считает, что время, когда можно было противопоставлять охрану природы и вопросы экономического развития, уже закончилось и теперь «все понимают», что экономика без сохранения природных богатств в долгосрочной перспективе развиваться не сможет.

Перестраивая экономику, делая её устойчивой, мы сможем добиться и экономического роста, и благополучия людей, живущих в Арктике, и сохранения биоразнообразия. Это ещё возможно, — уверен эколог.

Как писал NEWS.ru, с 1970 года численность популяций позвоночных животных на Земле сократилась в среднем на 68%. Об этом говорится в докладе WWF. В настоящее время не подверженным деятельности человека остаются только 25% площади поверхности планеты, указывают авторы доклада. С начала XVIII века более 85% водно-болотных угодий были утрачены, изменилось течение рек на протяжении миллионов километров. Чрезмерный рыбный промысел, загрязнение и застройка береговой линии, наряду с другими факторами, затронули все океанские воды от мелководья до глубин, а изменение климата продолжает оказывать нарастающее воздействие на морские экосистемы наряду с пластиком и другим антропогенным мусором. Согласно расчётам WWF, если совместить усиленную природоохранную работу и переход на устойчивую экономику, уровня биологического разнообразия 2010 года удастся достичь только в 2070 году — и это в самом амбициозном сценарии.