Экоактивисты парализовали работу двух британских типографий

https://static.news.ru/photo/f831bc36-ef89-11ea-9d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Британии арестовала 63 человек, которые в ночь на субботу, 5 сентября, заблокировали дороги и помешали работе двух крупных типографий близ Лондона. Здесь печатают такие издания, как Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.

Более 100 протестующих заблокировали подъездные дороги с помощью грузовиков и бамбуковых конструкций. Акцию провело движение Extinction Rebellion, чтобы, как заявляют его представители, разоблачить «неспособность газет сообщать о климатической и экологической чрезвычайной ситуации, а также их последовательное манипулирование правдой».

Освещение во многих из напечатанных здесь газет загрязняет общенациональные дискуссии об изменении климата, иммиграционной политике, правах и обращении с группами меньшинств, а также по десяткам других вопросов, — заявляют активисты.

BREAKING: Extinction Rebellion blocks News Corps Printworks and demands they FREE THE TRUTH



As the printing presses crank up, #ExtinctionRebellion groups in North London and Liverpool are taking on the titans of the media industry. #FreeTheTruth #WeWantToLive #ChangeIsNow pic.twitter.com/43KYPIvWXd — Extinction Rebellion UK (@XRebellionUK) September 4, 2020

В результате по всей стране возникали задержки с доставкой газет как в магазины, так и по подписчикам. К утру субботы полиция сообщила, что арестовано около 63 человек.

Премьер-министр Борис Джонсон осудил активистов и заявил, что «недопустимо пытаться таким образом ограничить доступ общественности к новостям». Министр внутренних дел Прити Патель охарактеризовала демонстрацию как «нападение на демократию».

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший ледник Мармолада в Доломитовых Альпах оказался под угрозой исчезновения из-за выбросов CO2. По расчётам учёных он может растаять в ближайшие 15 лет.