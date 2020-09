Экоактивисты парализовали работу двух британских типографий

Более 100 протестующих заблокировали подъездные дороги с помощью грузовиков и бамбуковых конструкций. Акцию провело движение Extinction Rebellion, чтобы, как заявляют его представители, разоблачить «неспособность газет сообщать о климатической и экологической чрезвычайной ситуации, а также их последовательное манипулирование правдой».

BREAKING: Extinction Rebellion blocks News Corps Printworks and demands they FREE THE TRUTH



As the printing presses crank up, #ExtinctionRebellion groups in North London and Liverpool are taking on the titans of the media industry. #FreeTheTruth #WeWantToLive #ChangeIsNow pic.twitter.com/43KYPIvWXd