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«Двойника» Зеленского заметили на учениях НАТО

14:08, 06 июля 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com
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На учениях НАТО Sea Breeze заметили мужчину, который очень похож на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Telegram-канале «Страна.ua».

Фотография была сделана на итальянском фрегате Virginio Fasan. «Двойником» Зеленского оказался матрос.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика», заявил, что причерноморские государства должны быть более активными для сохранения безопасности в регионе и свободы судоходства.

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