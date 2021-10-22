Дождь цвета хаки: ЦРУ предвидит опасность климатических войн

Глобальные изменения климата приведут к тому, что государства будут вынуждены бороться за исчезающие ресурсы силой оружия, предупреждает доклад, опубликованный в пятницу ЦРУ. Впервые проведённое американским разведывательным управлением исследование предвидит, что первые выстрелы в «климатических войнах» могут прозвучать не позднее 2040 года, и всем странам следует начинать готовиться к ним уже сегодня. Выводы ЦРУ косвенно подтверждают мнения многих экологов о том, что все «усилия» правительств по предотвращению климатической катастрофы являются не более чем политическими декларациями, а в реальности никакого прогресса в этом направлении не происходит.

Доклад «Взгляды разведсообщества на изменения климата» напрямую увязывает проблему глобального потепления с вопросами национальной безопасности. По расчётам ЦРУ и ещё 17 разведагентств, главная угроза безопасности развитых стран будет исходить от стран менее развитых как наиболее подверженных негативным эффектам климатических изменений.

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В 27-страничном документе говорится, что надо принять во внимание техническую возможность создания либо приобретения некоторыми странами технологий, которые в обиходе называются «климатическим оружием». Такие технологии могут использоваться для усиления климатических катаклизмов (таких как засухи или, напротив, наводнения) в тех или иных регионах недружественных стран с целью подрыва их экономики и социальной стабильности.

Также страны могут пытаться изменять русла рек, чтобы перенаправить их на свои засушливые территории. В случае если такие гидротехнические проекты лишат воды сопредельные страны, это наверняка приведёт к трансграничным вооружённым конфликтам. В докладе упоминается, что в Африке и на Ближнем Востоке около 60% всех рек текут по территории нескольких государств, являясь потенциальными источниками военных конфликтов за водные ресурсы. Крупнейшие из таких рек — Конго, Инд, Меконг, Нил.

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По мнению авторов доклада, перспективы того, что мировое сообщество найдёт устраивающие всех решения климатических проблем, намного менее вероятны, чем перспективы того, что возобладает национальный эгоизм, подкреплённый силой оружия. ЦРУ прогнозирует, что страны предпочтут «выплывать» по одиночке, чем жертвовать даже частью своих национальных интересов ради общепланетарного блага.

В этом американский доклад полностью совпадает с оценками британского отделения экологической организации Greenpeace, которая ранее на этой неделе обвинила участников предстоящей в ноябре всемирной конференции по климату (СОР-26) в лицемерии и закулисных попытках выторговать себе наилучшие условия.

По оценкам ЦРУ, главными «саботажниками» любых международных договорённостей по климату являются порядка 20 стран, экономика которых сильнее всего завязана на использовании ископаемого топлива, либо у которых экспорт такого топлива составляет более половины всех экспортных доходов.

Снижение доходов от экспорта ископаемого топлива сильнее всего ударит по странам Ближнего Востока, которые одновременно сильнее всего будут страдать от климатических изменений, — говорится в докладе.

Авторы исследования выделили 11 стран, которые сильнее всего ощутят на себе катастрофические последствия изменений климата и которым по этой причине нечего будет терять, если они решатся пойти на крайние меры. Это Афганистан, Бирма, Индия, Пакистан, КНДР, Ирак, страны Центральной Америки. Наличие в этом списке как минимум трёх государств, обладающих ядерным оружием, вызывает особую тревогу у американского разведсообщества.

Индия Zuma/ТАСС

С другой стороны, авторы доклада указывают, что развитые страны сами ведут активные исследовательские работы по созданию климатического оружия. Среди стран, по мнению ЦРУ, наиболее продвинувшихся в этом направлении, сами США, а также Австралия, Китай, Россия, Великобритания и несколько стран Евросоюза. При этом на сегодня не существует никаких международных конвенций, которые как бы то ни было регулировали разработку и применение подобных военно-климатических технологий.

Воздействие сопредельных государств друг на друга через те или иные экологические рычаги существует уже сегодня, рассказал NEWS.ru климатолог Александр Кислов.

Можно привести в пример Иртыш, который протекает по территории России, Казахстана и Китая. Причём Россия по его течению — самая последняя, и тот же Омск очень ощутимо замечает, когда китайцы «выпивают» больше воды, чем обычно. Но хотя Китай делает это «не со зла», нельзя исключить, что такой же механизм может использоваться и сознательно с целью навредить соседям. Александр Кислов заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ

При этом, предупреждает эксперт, климатическое оружие — во всяком случае, на сегодняшнем уровне его разработки — это обоюдоострая вещь, поскольку геоинженеры пока не обладают умением «локализовать» его использование. И страна-агрессор очень рискует, что климатическое воздействие на противника вернётся к ней бумерангом.

Ещё несколько десятилетий назад моделировался вариант, который по сути являлся климатическим оружием. Предполагалось взрывать в стратосфере маломощные ядерные заряды, чтобы создавать над территорией противника озоновые дыры, чтобы ультрафиолет выжег там всё живое. Но выяснилось, что, во-первых, такие дыры затягиваются за 12 часов, а во-вторых, стратосферными потоками они могли бы быть перенесены над собственной территорией, — рассказывает климатолог.

Другим, косвенным вариантом применения климатического оружия он называет массовую миграцию населения, спасающегося из регионов и стран, где из-за климатических изменений стало невозможно жить. И это тоже феномен не будущего, а настоящего — европейские государства и США уже сегодня строят стены на своих границах, чтобы сдержать такие потоки.