«Договор дороже денег»: эксперт о вероятности вывода базы РФ из Армении Эксперт Дандыкин: решение о выводе 102-й военной базы из Гюмри зависит от РФ

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Вывести российскую базу из Гюмри без согласия России армянам будет очень непросто, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. Он привел в пример военную базу США в «пророссийской Кубе», которая функционирует до сих пор. Ранее в азербайджанских СМИ появился документ о планах сотрудничества Армении с США и ЕС в военной сфере, который мог быть подписан во время встречи армянского премьера Никола Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля в Брюсселе. Там отмечается, что ЕС и Армения «рассмотрели статус военных объектов Российской Федерации в Армении».

Вспомните о прецедентной ситуации — в пророссийской Кубе есть военная база США, расположенная в Гуантанамо. Она существует до сих пор, несмотря на не лучшие отношения страны с Вашингтоном. Договор дороже денег. Тем более что на базе в Гюмри служит очень много армян с российским гражданством. Это решение лежит полностью в ведении Верховного главнокомандующего России, — указал Дандыкин.

102-я военная база в Гюмри насчитывает около пяти тысяч человек личного состава. Создана в 1995 году и несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет. Основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа.

Ранее Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. По его словам, Армения в этом не виновата, так как «не сделала ни одного неверного шага». Премьер добавил, что при этом «обратные случаи многочисленны», однако никакой конкретики не привел.