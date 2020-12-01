Дочь Скрипаля вышла на связь с родственниками в Ярославле

https://static.news.ru/photo/72a332a4-33de-11eb-9102-fa163e074e61_660.jpg Юлия Скрипаль Фото: facebook.com/julia.skripal

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о телефонном разговоре с его дочерью Юлией. По её словам, звонок из Великобритании раздался в минувшее воскресенье.

Виктория пояснила, что Сергей обеспокоен здоровьем своей 93-летней матери. При этом в последний раз он связывался с семьёй, проживающей в Ярославле, в июне 2019 года.

В воскресенье неделю назад позвонила Юля. Сказала, что звонит поинтересоваться здоровьем бабушки, отец волнуется за неё. Мы рассказали. Как человек может себя чувствовать в 93 года? Когда рассказали бабушке о звонке, она плакала от радости, — цитирует Викторию Скрипаль РИА Новости.

По её словам, Юлия сообщила о нормальном самочувствии отца, хотя у него до сих пор стоит стома. Отец и дочь живут в Великобритании отдельно друг от друга. Примечательно, что Юлия для звонка использовала IP-телефонию, и её номер определился как санкт-петербургский.

Сергей и Юлия Скрипаль, по утверждениям британских властей, были отравлены в марте 2018 года в английском городе Солсбери. Спецслужбы Великобритании убеждены, что за этим нападением стоит Россия, тогда как Москва неоднократно отрицала эти нападки, подчёркивая, что каких-либо доказательств виновности российской стороны нет.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке. Он объяснил это последствиями событий 2018 года.