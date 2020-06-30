Диснейленд заработал после пандемии коронавируса в Токио

https://static.news.ru/photo/de053540-bb63-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Диснейленд вновь начал работу в Токио после снятия ограничений по коронавирусу. Также после четырёхмесячного перерыва открылся и расположенный рядом парк DisneySea.

Оба парка не работали с конца февраля, сейчас же посетители должны предварительно записаться на их посещение. У каждого на входе измеряют температуру, но число посетителей сократили наполовину, чтобы избежать большого скопления людей, пишет Kyodo News.

Зайти в парк можно только три раза в день. Исключены рукопожатия с героями диснеевских мультфильмов. Парад мультперсонажей будет проходить, но только без объявления, в разное время и в сокращённом объёме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закрытый с 25 января из-за пандемии коронавируса шанхайский Диснейленд возобновил работу 11 мая. Количество посетителей будет жёстко ограничено, на аттракционах и в ресторанах будут приняты строгие меры, необходимые для социального дистанцирования.