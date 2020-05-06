Диснейленд в Шанхае возобновит работу 11 мая

https://static.news.ru/photo/9fdf8462-8f64-11ea-8f42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Jiahao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закрытый с 25 января из-за пандемии коронавируса шанхайский Диснейленд возобновит работу 11 мая. Количество посетителей будет жёстко ограничено, на аттракционах и в ресторанах будут приняты строгие меры, необходимые для социального дистанцирования.

Walt Disney Co. из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции потеряла $1 млрд упущенной выгоды, отмечает Reuters. Главный исполнительный директор Роберт Чапек пояснил, что компания будет использовать поэтапный подход и применит усовершенствованную систему бронирований и входа в парк, которая позволит контролировать плотность гостей.

В Диснейленде посетители должны будут ходить в медицинских масках, им будут измерять температуру и отслеживать их контакты для выявления инфекции на ранней стадии. Сроки открытия других парков развлечений, магазинов и круизной линии в компании не назвали.

Ранее NEWS.ru писал, что Disney лишит зарплаты почти половину своих сотрудников по всему миру. Доходов лишатся примерно 100 тысяч людей, этот шаг позволит компании сэкономить около $500 млн.