Диснейленд в Шанхае возобновит работу 11 мая

Закрытый с 25 января из-за пандемии коронавируса шанхайский Диснейленд возобновит работу 11 мая. Количество посетителей будет жёстко ограничено, на аттракционах и в ресторанах будут приняты строгие меры, необходимые для социального дистанцирования.
Walt Disney Co. из-за ситуации вокруг коронавирусной инфекции потеряла $1 млрд упущенной выгоды,
В Диснейленде посетители должны будут ходить в медицинских масках, им будут измерять температуру и отслеживать их контакты для выявления инфекции на ранней стадии. Сроки открытия других парков развлечений, магазинов и круизной линии в компании не назвали.
Ранее NEWS.ru писал, что Disney лишит зарплаты почти половину своих сотрудников по всему миру. Доходов лишатся примерно 100 тысяч людей, этот шаг позволит компании сэкономить около $500 млн.
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