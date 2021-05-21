Девять новых миллиардеров появилось в мире после начала вакцинации

Продажи вакцин от коронавирусной инфекции позволили девятерым владельцам производящих их компаний заработать миллиарды, сообщает CNN.
Больше всех на прививках от COVID-19
В общей сложности состояние девяти новых миллиардеров оценили в $19,3 млрд. Активисты People's Vaccine Alliance отметили, что такого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в бедных странах.
Ранее стало известно, что за прошедший пандемийный год оборот и количество трансакций в крупнейших сетевых медицинских лабораториях, тестирующих на COVID-19, удвоились. В этом году рост продолжился, за I квартал он составил 40%. В «Гемотесте» подтвердили рост оборота. В 2020 году медлаборатория увеличила выручку в три раза, заработав 17,5 млрд рублей. При этом больше половины дохода (56%) получено за счёт тестов на COVID.
В лабораторной службе «Хеликс» рассказали, что прирост по выручке за год у них составил 30%, в основном за счёт увеличения спроса на проверку антител к коронавирусу. В «Инвитро» сообщили, что число выполненных тестов на COVID-19 выросло на треть в I квартале текущего года, но в общем объёме выручки их доля не более 18%.