Десятки экспертов призвали НАТО не принимать Украину Politico: более 60 экспертов призвали НАТО не принимать Украину

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/ www.imago-images.de/Global Look Press

Более 60 экспертов в области внешней политики обратились к руководству НАТО с открытым письмом, в котором указали на необходимость воздержаться от приема Украины в военный блок, пишет Politico. Аналитики пояснили, что в противном случае республика превратиться в арену «затяжных разборок двух крупнейших ядерных держав».

Причем чем дальше НАТО продвинется к обещанию членства Украине, тем больше у России будет мотивации продолжать боевые действия, говорится в материале. Помимо этого, если Киев попадет в Альянс, его придется защищать в соответствии с пятой статьей устава НАТО.

Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО, — подчеркнули эксперты.

Опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показал, что большинство жителей стран Европейского союза одобрили идею мирных переговоров России и Украины для урегулирования украинского конфликта. При этом к «ястребам», надеющимся на победу Украины над Россией, отнесли Эстонию, Великобританию, Польшу, Португалию и Швецию. В «лагере мира» числятся Болгария, Греция и Италия.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.