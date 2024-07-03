В ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины ECFR: большинство жителей ЕС одобрили идею мирных переговоров России и Украины

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Опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR) показал, что большинство жителей стран Европейского союза (ЕС) одобрили идею мирных переговоров России и Украины для урегулирования украинского конфликта. При этом к «ястребам», надеющимся на победу Украины над Россией, отнесли Эстонию, Великобританию, Польшу, Португалию и Швецию. В «лагере мира» числятся Болгария, Греция и Италия.

В то время как украинцы хотят получить больше оружия и боеприпасов, которые помогут им выиграть войну, большинство европейцев хотят предоставить Украине оружие и боеприпасы, чтобы поставить Киев в более выгодную позицию на переговорах по прекращению войны, — гласит один из основных выводов исследования.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что участие России во второй «мирной конференции» по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы. Таким образом он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.