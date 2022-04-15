Дерипаска спрятал яхту Queen K стоимостью более $140 млн в Турции

Яхта Queen K (Clio) российского миллиардера Олега Дерипаски 16 апреля пришвартовалась в бухте неподалёку от турецкого курортного города Гёчек, пишет Daily Sabah. В издании отметили, что судно вошло в воды Турции под флагом Каймановых островов. Ранее о безопасности своих яхт позаботился бизнесмен Роман Абрамович, также направивший свои суда в Турцию.

Яхта, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гёчек в субботу, 16 апреля. Судно прибыло под флагом Каймановых островов, — написали в издании.

8 апреля Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. Ранее ЕС расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых обещали опубликовать позднее. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.

Ранее французские власти заморозили имущество российских бизнесменов на сумму около $1 млрд. Адреса квартир и домов предпринимателей, попавших под санкционные ограничения Евросоюза, 13 апреля опубликовали представители французского Министерства финансов. Часть активов принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко и главе Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.