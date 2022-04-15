18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Дерипаска спрятал яхту Queen K стоимостью более $140 млн в Турции

12:57, 17 апреля 2022
Дерипаска спрятал яхту Queen K стоимостью более $140 млн в Турции Яхта Queen K (Clio) Фото: Peter Seyfferth via imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Яхта Queen K (Clio) российского миллиардера Олега Дерипаски 16 апреля пришвартовалась в бухте неподалёку от турецкого курортного города Гёчек, пишет Daily Sabah. В издании отметили, что судно вошло в воды Турции под флагом Каймановых островов. Ранее о безопасности своих яхт позаботился бизнесмен Роман Абрамович, также направивший свои суда в Турцию.

Яхта, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гёчек в субботу, 16 апреля. Судно прибыло под флагом Каймановых островов, — написали в издании.

8 апреля Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. Ранее ЕС расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых обещали опубликовать позднее. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.

Ранее французские власти заморозили имущество российских бизнесменов на сумму около $1 млрд. Адреса квартир и домов предпринимателей, попавших под санкционные ограничения Евросоюза, 13 апреля опубликовали представители французского Министерства финансов. Часть активов принадлежит владельцу Volga Group Геннадию Тимченко и главе Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео