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«Дерипаска, Греф»: ЕС опубликовал новый санкционный список

ЕС опубликовал новый список в рамках пятого пакета санкций против России
21:43, 08 апреля 2022
«Дерипаска, Греф»: ЕС опубликовал новый санкционный список Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Евросоюз опубликовал новый санкционный список вслед за введением пятого пакета санкций против России. Ранее ЕС расширил чёрный список по РФ и Белоруссии, включив в него «чиновников, бизнесменов и членов их семей», имена которых обещали опубликовать позднее. В список, обнародованный на официальном сайте, вошли 217 физлиц, включая главу Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Дерипаску, а также 18 организаций.

Санкции коснулись компаний, связанных с российской спецоперацией на Украине, в том числе концерна «Калашников». В списке также значится АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», «Русские машины», а также несколько судостроительных предприятий.

В документе фигурируют имена Саида Керимова (сын Сулеймана Керимова, владелец крупного пакета акций «Полюса»), Мусы Бажаева («Русская платина»), Игоря Кесаева (группа Mercury), главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, Евгения Зубицкого (ПМХ), Игоря и Бориса Ротенбергов. Санкции ввели в отношении нескольких медиаменеджеров: гендиректора информационного агентства ТАСС Сергея Михайлова, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главного редактора и владельца газеты «Московский Комсомолец» Павла Гусева и других.

Кроме того, Евросоюз заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

Ранее стало известно, что ЕС принял пятый блок санкций против России, который призван усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля, позволяющие ему продолжать действия на Украине.

Европа уже близка к исчерпанию лимита по вводу новых санкций против России. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, добавив, что запрет Евросоюза на импорт российского угля не ударит по российской экономике.

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