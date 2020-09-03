Дерипаска попросил суд приостановить рассмотрение иска к Навальному

https://static.news.ru/photo/d59fc31c-edf3-11ea-8336-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски в оппозиционному блогеру Алексею Навальному до выздоровления последнего.

Решение о приостановке иска принято по просьбе истца, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление суда.

Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждём его в суде. Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было, — заявил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Дерипаска подал в суд на Навального в феврале 2020 года. Причиной иска стал выпуск программы «Навальный Live», где утверждалось, что весь бизнес Дерипаски строится на постоянном рефинансировании кредитов в российских государственных банках.

20 августа Навальный вылетел из Томска в Москву. В самолёте он почувствовал себя плохо. Лайнер экстренно посадили в Омске, политика без сознания увезли в реанимацию. Российские врачи выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ, следов ядов в его организме они не обнаружили. Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине.

24 августа немецкие врачи сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Для обнаружения самого вещества они обратились за помощью в лабораторию бундесвера.

Как писал ранее NEWS.ru, немецкие токсикологи пришли к выводу об отравлении Навального с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

В ответ российский МИД сообщил, что не получил никаких доказательств от Берлина о случившемся с Навальным.