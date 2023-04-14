Депутат Госдумы заявил, что Армения должна участвовать в СВО Депутат Госдумы Федоров: Армения должна участвовать в СВО и в проектах ОДКБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения должна участвовать в специальной военной операции России на Украине, раз говорит, что является союзником Москвы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. Кроме того, он отметил, что Еревану необходимо активнее участвовать в проектах ОДКБ.

Армения это не делает, но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной, — подчеркнул Федоров.

В январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение военных учений Организации Договора о коллективной безопасности на территории республики. По его словам, Ереван хочет поставить союзнические отношения с ОДКБ на институциональную основу. Но когда в организации не говорят, где ее зона ответственности, это создает фундаментальную проблему для Армении, подчеркнул он.

При этом Армения планирует участвовать в двух учениях, организованных американским командованием сухопутных войск в Европе: KFOR («Косовские силы») и Sabеr Junction («Скрещенные мечи»). Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян подчеркнул, что это решение поможет Еревану приобрести новые знания и навыки, которые станут основой для проведения реформ после 44-дневной войны (конфликт в Карабахе в 2020 году) и с учетом текущего конфликта на Украине.