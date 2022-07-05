Депутат бундестага назвал ошибкой нефтяное эмбарго РФ

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Мальте Кауфманн

Решение ввести эмбарго на нефть из РФ было ошибочным. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии», член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн.

Депутат прокомментировал недавнюю демонстрацию в немецком городе Шведт (земля Бранденбург), где находится НПЗ «Роснефти», который перерабатывает нефть, поступающую в регион по трубопроводу «Дружба». На предприятии заняты 1200 человек, оно не только дает рабочие места местным жителям. От работы НПЗ во многом зависит энергоснабжение Бранденбурга и восточной части Берлина. «Зеленый» министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал демонстрантам в будущем найти альтернативу российской нефти, в частности — наладить поставки танкерами через польский Гданьск и немецкий Росток.

Якобы эти поставки смогут закрыть 60% нефти, которую перерабатывает НПЗ. Но даже если мы сможем найти замену топливу с трубопровода «Дружба», альтернативная нефть будет гораздо дороже. А главное, НПЗ в Шведте заточен под определенные сорта нефти. Конечно, технологически предприятие можно переоборудовать, но процесс потребует гигантских затрат и опять же ударит по кошельку налогоплательщиков, — отметил Кауфманн в беседе с NEWS.ru.

Напомним, премьер Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдке весьма эмоционально заявил, что не позволит «спустить в канализацию завод, а вместе с ним и целый регион», где «не должна повториться разруха девяностых».

По мнению собеседника NEWS.ru, от нефтяных (а также газовых) санкций против РФ Берлин ничего не выигрывает.

Лично я считаю введение нефтяного эмбарго большой ошибкой. Мы рубим сук, на котором сидим... Санкции вредят РФ, но вредят и Германии... Россия преспокойно продолжит продавать нефть другим странам, которые не присоединились к санкциям. Мы своими руками толкаем ее в объятия того же Китая. Я убежден, что такой сценарий точно не в интересах Германии? — заключил Мальте Кауфманн.

Интервью с немецким депутатом читайте на сайте NEWS.ru 5 июля.