Демократы в конгрессе представят новые статьи для импичмента Трампа

Демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
Статьи подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд),
По мнению демократов, Трамп виновен в подстрекательстве к мятежу. 6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа помешали этому. Они сумели прорваться к зданию Капитолия, а потом проникли внутрь. Произошли столкновения с полицией, четыре человека погибли. Позже скончался ещё один полицейский. Сейчас полиция задерживает активных участников штурма Капитолия.
Ранее 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.
Эта поправка была принята после убийства американского лидера Джона Кеннеди для решения ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту исполнять свои обязательства, но он не в состоянии уйти в отставку. Если Трампу объявят импичмент, то обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Майк Пенс.
Как писал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.