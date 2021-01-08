Демократы в конгрессе представят новые статьи для импичмента Трампа

https://static.news.ru/photo/17f94016-51eb-11eb-a8ab-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global look Press

Демократы в палате представителей Конгресса США планируют 11 января представить новые статьи для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

Статьи подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), сообщает агентство Reuters.

По мнению демократов, Трамп виновен в подстрекательстве к мятежу. 6 января в конгрессе должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. Сторонники Трампа помешали этому. Они сумели прорваться к зданию Капитолия, а потом проникли внутрь. Произошли столкновения с полицией, четыре человека погибли. Позже скончался ещё один полицейский. Сейчас полиция задерживает активных участников штурма Капитолия.

Ранее 80-летняя спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трампа нужно отстранить от власти до конца его срока 20 января. По её словам, сделать это можно в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Эта поправка была принята после убийства американского лидера Джона Кеннеди для решения ситуаций, когда болезнь или смерть не дают президенту исполнять свои обязательства, но он не в состоянии уйти в отставку. Если Трампу объявят импичмент, то обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Майк Пенс.

Как писал NEWS.ru, вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.