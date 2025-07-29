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29 июля 2025 в 09:16

В доме пенсионера после смерти нашли резиновую куклу и снимки голых мужчин

Блогер нашел резиновую куклу и порножурналы в доме пенсионера в Канаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заброшенный дом с секс-игрушками, в том числе резиновой куклой, порножурналами и эротическими снимками мужчин обнаружил блогер в канадской провинции Онтарио, пишет Jam Press. Кроме того, он нашел предметы для употребления наркотиков. Дом находился в запустении после смерти 79-летнего хозяина в 2022 году.

Я быстро понял, что человек, который жил здесь, должно быть, был болен, из-за кровати в гостиной, ходунков и нескольких пузырьков с таблетками, разбросанных повсюду, — рассказал блогер Дэйв.

Фото голых мужчин были сделаны на старую цифровую камеру и распечатаны на домашнем принтере. По словам блогера, найденные предметы вряд ли принадлежали умершему владельцу. Он считает, что в доме могли временно обосноваться бездомные.

Ранее рыбак достал со дна Москвы-реки сумку, в которой были синий вибратор, красная анальная пробка с кристаллом и мазь, предназначенная для лечения геморроя. Он назвал содержимое «дамскими приблудами» и заявил, что назначение этих вещей ему неизвестно. Помимо игрушек для взрослых в сумке были электронные сигареты, баночка с уходовой косметикой и провода.

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