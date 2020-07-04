Далай-лама дал обещание дожить до 113 лет

https://static.news.ru/photo/da71a77c-be26-11ea-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Далай-лама XIV Фото: Thomas Lohnes/imago stock&people/Global Look Press

Буддистский лидер далай-лама XIV, который 6 июля отметит 85-летний юбилей, пообещал прожить до 113 лет. Об этом сообщил его почётный представитель в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

В этом году, 6 июля, Его Святейшеству Далай-ламе XIV исполняется 85 лет. Это очень долгий жизненный путь. И Его Святейшество Далай-лама дал обещание пребывать с нами до 113 лет, — цитирует РИА Новости послание Ринпоче.

По его словам, далай-лама называет себя простым буддийским монахом. Но для буддистов он — воплощение Будды сострадания Авалокитешвары. В то же время он — лауреат Нобелевской премии мира, человек, посвятивший свою жизнь распространению таких ценностей, как любовь, сострадание, доброта и терпимость.

Представитель подчеркнул, что далай-лама призывает всех жить мирно в духе диалога, единения и дружбы, проявлять уважение ко всем и распространять в мире ненасильственный подход.

Ранее далай-лама XIV заявил, что после смерти его воплощение, вероятно, можно будет найти в Индии, где он жил в изгнании в течение 60 лет. Он также предупредил, что любой другой преемник, названный официальным Китаем, не будет уважаться, писал NEWS.ru.

Далай-лама родился в 1935 году в тибетской деревне на территории Китайской Республики и бежал в Индию в начале 1959 года после неудавшегося восстания против китайского правления. В 1989 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет отметил постоянное противодействие далай-ламы применению насилия в борьбе за освобождение Тибета от китайской оккупации. Пекин считает далай-ламу опасным сепаратистом.