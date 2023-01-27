Daily Mail: ВОЗ готовится к ядерной войне и публикует список лекарств

Фото: Chen Junxia/XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения призвала страны приготовить на случай войны и ЧП запасы лекарств от радиации, а также обновила их список. По мнению Daily Mail, ВОЗ готовится к ядерной войне.

Речь идет о медикаментах, которые предотвращают или снижают воздействие радиации, а также применяются для лечения при облучении.

Однако в ВОЗ заявили, что их действия не являются следствием конфликта на Украине.

Ранее депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров заявил, что Россия готова к ядерной и полевой войне, однако информационное сражение она проигрывает. По его мнению, в стране необходимо пересоздать систему борьбы с фейками западных стран и вложить в эту сферу сопоставимые ресурсы.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что в США и ЕС опасаются, что конфликт на Украине может пойти по сценарию противостояния артиллерии в стиле Первой мировой войны, когда линии соприкосновения будут неподвижны.