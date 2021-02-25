CNN: предполагаемые убийцы Хашогги связаны с саудовским наследным принцем

https://static.news.ru/photo/671e81f6-7757-11eb-b070-96000091f725_660.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наёмники, убившие оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, пользовались чартерными самолётами компании, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, утверждают американские журналисты.

Телеканал CNN сообщает , что в его распоряжении оказались закрытые материалы по судебному иску, поданному против бывшего сотрудника саудовской спецслужбы Саада аль-Джабри. Согласно этим бумагам, Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии купил авиакомпанию Sky Prime Aviation в конце 2017 года. В одном из отчётов ООН указывается, что после убийства Хашогги предполагаемые виновники этого деяния скрылись на частных самолётах компании. Главой Фонда государственных инвестиций является Мухаммед бин Салман.

Саад аль-Джабри, по данным американских журналистов, передавал инструкции от принца различным лицам. Несколько саудовских государственных компаний месяц назад обвинили его в растрате и подали иск, который рассматривает суд в Канаде. В 2019 году сам бывший силовик подал в суд на Мухаммеда бин Салмана, утверждая, что принц приказал убить его.

Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие СМИ затем сообщили, что у властей есть подтверждение того, что журналиста пытали, убили и расчленили в здании дипмиссии. Официальный Эр-Рияд отрицал смерть Хашогги, но позже признал убийство, которое якобы произошло случайно в результате ссоры с консульскими работниками. В сентябре 2020 года суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве журналиста. Среди обвиняемых числились восемь человек — пять из них были приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 10 годам и ещё двое получили по семь лет.

Как передавал NEWS.ru, в октябре 2020 года невеста Хашогги подала в американский суд иск против саудовского наследного принца и других официальных лиц королевства, обвиняя их в убийстве жениха.