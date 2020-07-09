CМИ: немецкие министры отказались ехать на встречу стран G7

https://static.news.ru/photo/3fc541b4-c206-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Немецкие министры иностранных дел и финансов Хайко Маас и Олаф Шольц отказались от поездки на министерскую встречу G7, которая должна пройти 29 июля в Вашингтоне.

По данным издания Spiegel, чиновники готовы отправить вместо себя своих заместителей. Журналисты считают, что представители других стран «семёрки» также отказались от встреч на уровне министров.

Источники утверждают, что американское правительство не рассматривало возможность проведения встречи в онлайн-формате и в начале недели отменило проведение мероприятия.

NEWS.ru писал, что идея провести расширенный саммит G7, но без участия Китая, является ущербной, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат считает, что обсуждать ситуацию в современном мире без участия КНР невозможно. Он также назвал ошибочными заявления посла США в РФ Джона Салливана о подготовке контактов Кремля и Белого дома для участия в саммите. Рябков подчеркнул, что Москва не ведёт никаких обсуждений такого рода. В МИД РФ считают, что формат G7 становится «отмирающим» и далёким от современных процессов.

В «Группу семи» входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Саммиты G7 проходят каждый год по очереди в гостях у каждой страны — участницы клуба. У «Большой семёрки», однако, нет устава, и она не основана на международном договоре. Кроме того, решения G7 носят характер намерений и не имеют обязательной силы.

Очередной саммит должен состояться в США в сентябре этого года. Американская сторона заявила о желании пригласить на мероприятие Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.