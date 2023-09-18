«Когда же их экономика рухнет?»: что возмутило поляков в магазинах России Жители Польши возмутились обилием продуктов в российских магазинах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянка Светлана, публикующая в своем TikTok ролики о состоянии экономики страны в период санкций, продемонстрировала переполненные продуктами полки российских магазинов, чем возмутила иностранцев. Что не понравилось жителям Польши?

Почему полякам не понравились видео россиянки

В поле зрения польской прессы попало видео Светланы, в котором она рассказала об изменениях цен и ассортимента в магазинах в России. Авторы портала O2.pl отметили, что, судя по кадрам, «санкции повлияли на россиян не так сильно, как можно было подумать».

В публикации говорится, что, несмотря на экономические ограничения со стороны стран Запада, «нет никаких признаков, что российская экономика может рухнуть». Курс рубля серьезно упал, цены выросли, но россиян это не беспокоит, пишут обозреватели.

«Санкции не коснулись россиян, магазины полны, а цены не такие страшные, как может показаться. Однако ее истории в TikTok заставляют задуматься о том, что происходит в России. <...> В ее материалах показаны хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких забот, есть гордость быть русским», — пояснили авторы.

Почему жители Польши расстроены из-за «Макдоналдса» в России

Полякам не понравилось, что, несмотря на уход из России таких брендов, как Coca-Cola и «Макдоналдс», напиток свободно продается в магазинах, а сеть быстрого питания открылась под другим названием.

«Русская кола по вкусу точно такая же, как американская. Такие продукты, как картофель фри, курица, сэндвичи и соусы, одинаковы. У них изменились только логотипы, а некоторые рестораны используют те, что остались от прошлого. Там логотип „Макдоналдса“ просто закрасили», — пояснили в публикации O2.pl.

Также иностранцы удивлены тем, что на полках российских магазинов есть итальянская ореховая паста Nutella.

Польские журналисты обратили внимание, что под видеозаписями Светланы очень много положительных комментариев, где люди поддерживают действия России.

Как в РФ могут начать маркировать некоторые импортные товары

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил на днях наносить специальную маркировку «произведено врагом РФ» на товары, которые привезены из недружественных стран.

«Уверен, что такие товары нужно маркировать „произведено врагом России“, причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте. Чтобы покупатель знал, что, отдавая свои деньги, он в том числе и финансирует неприятеля», — заявил парламентарий, сказав, что соответствующая информация должна быть обозначена на товарах крупным шрифтом и на самом видном месте.

Журавлев сообщил, что многие бренды после начала спецоперации ушли из России, но при этом пытаются сохранить свое присутствие на отечественном рынке. Он также назвал абсурдным действия некоторых компаний, которые публично осуждают Москву и финансируют украинскую армию, но продолжают зарабатывать, продавая россиянам свою продукцию.

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