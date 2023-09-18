В Госдуме объяснили, почему Польша не поддерживает вступление Украины в ЕС Депутат ГД Чепа: Польша шантажирует Украину вступлением в ЕС через зерно

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Pres

Польша, по сути, шантажирует Украину вступлением в Евросоюз, исходя из своих геополитических интересов, она хочет расширить собственные территории, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, позиция Киева по зерновому вопросу Варшаву не интересует и не будет интересовать, поскольку она противоречит ее интересам и целям.

Украина была и будет орудием определенных стран. Считаю, что в этом вопросе многое будет зависеть от позиции США, — сказал парламентарий.

Он отметил, что сегодня Америка ищет нового крупного союзника в лице Польши. Ранее эту нишу занимала Германия, но сейчас Вашингтон уделяет много усилий именно Польше, и поэтому ее голос становится все громче на мировой арене.

Мы видим, что США ничего не делает, чтобы зерновой вопрос разрешился в отношении России, поэтому Черное море практически блокировано и реализация зерновой сделки может идти через ряд стран. Однако Польша и ряд других стран выступают против, из-за чего Украине будет очень непросто. Только если США начнут давить на Польшу, поляки смогут пойти на компромиссы, — заключил депутат.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава намерена блокировать вступление Украины в ЕС до решения вопроса об экспорте украинского зерна. Он напомнил, что Польше выдвигались строгие условия при вступлении в сообщество, поэтому и Киеву необходимо выполнить определенные требования.

На прошлой неделе Польша, а также Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии «вредным для польских фермеров» и добавил, что Варшава не будет прислушиваться к Берлину и Брюсселю.