Поляки взбесились из-за ассортимента в магазинах России в условиях санкций O2: российские супермаркеты полны продуктов, несмотря на санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Полки российских супермаркетов наполнены продуктами по адекватным ценам, несмотря на санкции, рассказала россиянка Светлана в своем TikTok. Ее историю, которая взбесила и разъярила жителей Польши, описал портал O2.pl.

В роликах Светлана разъяснила ситуацию с ценами в стране, которые почти не изменились с введением ограничений. Санкции не создали дефицита продуктов и скачков стоимости товаров. Журналисты отметили, что в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская. На полках магазинов также нет недостатка в икре, которой так гордятся россияне, — говорится в публикации.

В заключении авторы статьи написали, что «ситуация в России, безусловно, еще изменится». Светлана старается показывать происходящее в России с лучшей стороны, но это еще «не конец проблем», заявили журналисты.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что товары из недружественных стран, продающиеся в России, должны иметь специальную маркировку — «произведено врагом РФ». По его словам, соответствующая информация должна быть обозначена на товарах крупным шрифтом и на самом видном месте.