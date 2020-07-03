Члены «нормандской четвёрки» обсуждают вопрос о самоуправлении в Донбассе

https://static.news.ru/photo/7a4b9a8c-bd23-11ea-8a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Политсоветники «Нормандского формата» в Берлине обсуждают политическое и гуманитарное урегулирование в Донбассе. В центре внимания также — вопросы освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц.

Затрагиваются вопросы конституционной реформы на Украине в части децентрализации, изучаются механизмы предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого порядка местного самоуправления в строгом соответствии с Комплексом мер, — сообщил источник «Интерфакса».

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Очередное её заседание прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств, писал NEWS.ru.