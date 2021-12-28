Чижов заявил о готовности России сотрудничать с ЕС на рынке водорода

Россия готова сотрудничать с ЕС и с другими заинтересованными игроками для обсуждения разного рода деталей по взаимодействию на рынке водорода, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе видеомоста, отвечая на вопрос NEWS.ru. По его словам, нынешние технологии позволяют добывать водород и перекачивать его более или менее безопасно.

Что касается разработки водородных проектов, то Россия готова сотрудничать и с Евросоюзом, и другими заинтересованными игроками на этом рынке для проработки разного рода деталей, — сказал Чижов.

По его словам, новые газопроводы современного поколения, такие как «Северный поток — 2», позволяют в перспективе смешивать водород и природный газ, при этом газопроводы старого поколения, например, транзитный через Украину, подобной возможности не представляют.

Ранее владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что для перехода российской чёрной металлургии на безуглеродное производство потребуется 10 трлн рублей. Металлургическим комбинатам будет необходимо поставлять 110 ГВт «зелёной» электроэнергии. При этом все установленные мощности российской энергетики составляют немногим более 200 ГВт.

До этого президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он подчеркнул, что у страны имеются большие преимущества в климатической сфере — такие, как гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов.