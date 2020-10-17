Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 39,8 млн человек

https://static.news.ru/photo/c59f10a2-11cb-11eb-b475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/Global Look Press

Зафиксировано 39 млн 899 тыс. 915 случаев заражения коронавирусом во всём мире с начала пандемии, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Число смертей от осложнений течения заболевания к утру 19 октября достигло 1 112 599. Более чем по пять миллионов случаев заражения новой инфекцией зарегистрировано в США, Индии и Бразилии.

Так, в США выявлено 8 154 594 случая заражения, умерли 219 674 человека, выздоровели более 3,2 млн. На втором месте Индия, где заболел 7 494 551 человек и скончался 114 031, справились с болезнью более 6,5 млн человек.

В Бразилии зарегистрировано 5 224 362 случая инфицирования, 153 575 летальных исходов, вылечились более 4,5 млн человек.

Как писал NEWS.ru ранее, возможное направление мутаций COVID-19, в результате которых он может приобрести более смертельные формы, обсуждается учёными. Они считают, что нужно внимательно следить за проникновением коронавируса в популяции разных видов животных.