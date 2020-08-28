Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 25 млн

https://static.news.ru/photo/2b75fb8a-ea93-11ea-90d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/Global Look Press

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 25 009 250. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который публикует статистику на основе информации из различных открытых источников.

Жертвами инфекции, по данным университета, стали свыше 842,7 тысячи человек. Выздоровели к настоящему моменту более 16,4 млн заразившихся.

Лидируют по количеству заболевших США. Там число случаев заражения приближается к 6 млн. На втором месте — Бразилия (более 3,8 млн), на третьем — Индия (свыше 3,5).

Россия занимает четвёртую строчку в списке. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 985,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 804,3 тысячи пациентов, умерли 17 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты по чрезвычайным ситуациям спрогнозировали гибель от коронавируса предстоящей зимой 85 тысяч жителей Великобритании. Специалисты отметили, что это наихудший сценарий, который возможен, если власти не будут закрывать школы на карантин, а их меры по борьбе с инфекцией окажутся эффективными только на 40%.