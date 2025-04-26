Число пострадавших при взрыве в иранском порту увеличилось почти вдвое Число пострадавших из-за взрыва в порту Шахид-Раджаи выросло до 80 человек

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Число пострадавших в результате взрыва в иранском морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас увеличилось почти вдвое, с 47 до 80 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на экстренные службы страны. Взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта.

Количество пострадавших, которых необходимо доставить в больницу, достигло 80 человек, — заявили в экстренных службах.

Бригады скорой помощи отвозят пострадавших в больницы. Официальной информации о возможных жертвах пока не поступало. По данным иранских СМИ, причиной ЧП стало возгорание резервуара с топливом. Как рассказал замглавы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел в районе жилого массива Осокорки в Киеве. Там расположен завод «Буревестник», который является одним из предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По словам местных жителей, в районе завода они слышали звук взрыва. Власти города информацию пока никак не комментировали.