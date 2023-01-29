Число пострадавших после землетрясения в Иране выросло до 447

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До 447 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения на северо-западе Ирана. Об этом сообщает агентство Fars. Число погибших выросло до трех. Ранее речь шла о двух погибших и 307 пострадавших.

Число пострадавших в землетрясении в городе Хой достигло 447 человек, а число погибших выросло до трех человек, — говорится в сообщении

Также отмечается, что к настоящему времени в регионе зафиксировано 25 повторных толчков.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вечером 28 января в районе города Хой . По информации местных жителей, в населенных пунктах, попавших в зону землетрясения, наблюдаются многочисленные разрушения жилых домов и транспорта.

Для пострадавших развернут полевой госпиталь.

В Албании 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находился в 23 километрах на северо-восток от столицы Албании, города Тираны, чье население составляет около 374 тысяч человек. Очаг залегал на глубине два километра. В результате происшествия никто не пострадал.