Число больных коронавирусом за неделею увеличилось на 50%, умерших – на 70%

https://static.news.ru/photo/f014d104-7b22-11ea-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире замедлились: за прошлую неделю количество больных увеличилось вдвое, а за последние семь дней — в полтора раза.

При этом продолжает расти число умерших — более чем на 70%. По количеству летальных исходов лидируют Италия и Великобритания, где уровень смертности выше 12%. Во всём мире за неделю он увеличился на 1%. Неделю назад COVID-19 были заражены около 0,01% населения Земли, а сейчас уже 0,02%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Южной Корее повторно нашли коронавирус нового типа (COVID-19) у 91 гражданина страны, ранее вылечившихся от заболевания. Специалисты считают, что инфекция могла «спать» в организме и через некоторое время активизироваться.