Чехия заявила о возможности присоединения Украины к Вышеградской четвёрке

Чехия предложит странам, входящим в состав Вышеградской четвёрки, рассмотреть вопрос о возможном вступлении Украины в данную неформальную группу государств. Об этом заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, пишет РИА Новости. В Вышеградскую четвёрку, кроме Чехии, входят Словакия, Польша и Венгрия.

Украина является непосредственным соседом наших стран, нас многое объединяет с нею, в том числе негативный опыт в общении с Россией. Вступление Украины в состав нашей группы поможет укреплению сотрудничества наших стран, — сказала Чернохова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в Евросоюз в условиях конфликта. Глава государства отметил, что не верит в скорое окончание боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что государства — члены Европейского союза разошлись во мнении относительно ускоренного вступления его страны в сообщество. Он выразил уверенность, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства.