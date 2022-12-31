Чавушоглу назвал возможную дату встречи глав МИД Турции, России и Сирии Чавушоглу: встреча глав МИД Турции, России и Сирии может состояться в январе

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Встреча министров иностранных дел Турции, РФ и Сирии может состояться в январе, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, ориентироваться стоит на вторую половину месяца, передает телеканал ТRТ.

Мы предложили провести встречу во второй половине января. Она может состояться в Москве или в третьей стране, — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что по итогам переговоров может быть принято решение о проведении встречи на высшем уровне.

В середине декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера Башара Асада. Он отметил, что диалогу должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.

В конце осени представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уровень государственных отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров. При этом он признал, что обсуждение может быть тяжелым и долгим. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москве и Анкаре уже удавалось «купировать» несогласие в прошлом.