CBS: США вновь ударили по объектам хуситов в Йемене

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы США нанесли новые удары по объектам группировки хуситов «Ансар Алла» в Йемене, сообщает CBS со ссылкой на информацию анонимного американского чиновника. По его словам, бомбардировкам подверглись объекты, откуда готовились новые обстрелы.

США нанесли в среду четвертую серию ударов по хуситским целям в Йемене, — сказал собеседник телеканала.

Ранее представитель группировки «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по судну США Genco Picardy в Аденском заливе. По его словам, было зафиксировано прямое попадание в судно. Он подчеркнул, что атака была совершена в ответ на удары США и Великобритании по объектам хуситов на территории Йемена. Также Сариа пообещал продолжать «без колебаний наносить удары по всем источникам угрозы в Арабском и Красном морях».

В начале января США и Великобритания нанесли массированный ракетный удар по Йемену. Как заявлял американский президент Джо Байден, эти атаки по объектам движения «Ансар Алла» стали ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности. По словам командующего ВВС США Алекса Гриневича, удалось поразить более 60 целей, среди них командные пункты, радиолокаторы систем ПВО и производственные объекты. Огонь вел экипаж атомной подлодки USS Florida с применением крылатых ракет Tomahawk.