https://static.news.ru/photo/6ecb17ac-5c19-11ea-96df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший создатель и командир добровольческого батальона «Айдар» Сергей Мельничук задержан пограничниками Греции. Он с женой и сыном направлялся в Болгарию.

Об этом сам комендант «Самообороны Майдана» рассказал на своей странице в Facebook.

Мельничук обратился к сотрудникам украинского посольства с просьбой выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом.

Карточку Интерпола выставила Россия, — пояснил Мельничук, что задержание произошло по запросу России.

Санкция на заочный арест бывшего комбата выдана Басманным судом Москвы в 2014 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Испании 14 февраля задержали в аэропорту города Санта-Крус-де-Тенерифе гражданку РФ Олесю Красилову. Переводчице вменяют передачу биометрических данных третьим лицам, задержание было произведено по запросу властей Соединённых Штатов. Красиловой грозит экстрадиция в США и наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Женщина приехала в Испанию в командировку.