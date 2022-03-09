Бывший генпрокурор Юн Сок Ёль избран президентом Южной Кореи

Главный кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль избран президентом Южной Кореи. Кандидат от правящей демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен признал своё поражение и поздравил Юна с победой, сообщает агентство Yonhap.

Подсчёт 98% голосов показал , что Юн набрал 48,59% голосов, либерал Ли Чже Мен — 47,79%. Южная Корея является президентской республикой, глава государства решает многое, поэтому его выбор очень важен для корейцев. Для России важно, что ни один из кандидатов не оспаривает необходимость введения антироссийских санкций.

Для самих корейцев этот вопрос не настолько интересен — им куда важнее стратегия развития страны в ближайшем будущем, так как Южная Корея демонстрирует одну из ведущих технологических экономик мира и может даже обогнать по ВВП Японию.

Накануне выборов и начала известных событий на Украине Юн Сок Ёль провёл встречу с послом России в Сеуле Андреем Куликом. Они обсудили сотрудничество двух стран и заинтересованность Южной Кореи в Северном морском пути.

Ранее Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям в отношении России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ. Руководство государства идёт на это, учитывая тенденцию принятия данных санкций международным сообществом.