Главный кандидат от оппозиционной консервативной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль избран президентом Южной Кореи. Кандидат от правящей демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен признал своё поражение и поздравил Юна с победой, сообщает агентство Yonhap.
Подсчёт 98% голосов
Для самих корейцев этот вопрос не настолько интересен — им куда важнее стратегия развития страны в ближайшем будущем, так как Южная Корея демонстрирует одну из ведущих технологических экономик мира и может даже обогнать по ВВП Японию.
Накануне выборов и начала известных событий на Украине Юн Сок Ёль
Ранее Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям в отношении России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ. Руководство государства идёт на это, учитывая тенденцию принятия данных санкций международным сообществом.