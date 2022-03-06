Южная Корея прекратит все транзакции с Центробанком РФ

Южная Корея решила присоединиться к дополнительным санкциям в отношении России в финансовом секторе, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ. Об этом сообщили в МИД Республики Корея. Руководство государства решило пойти на это, учитывая тенденцию принятия данных санкций международным сообществом.

Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию принятия таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие, — говорится в сообщении МИД.

Какие конкретно меры будут приняты, страна объявит после консультаций с профильными ведомствами. Также Сеул сообщит о своём решении США и причастным странам.

Ранее Южная Корея присоединилась к санкциям против семи российских банков, сохранив при этом транзакции с ними в сферах энергетики и медицины.

Кроме того, в стране поддержали отключение российских банков от SWIFT и заявили о прекращении экспорта стратегических материалов, запретили экспорт 49 российским компаниям из санкционного списка США, включая Минобороны РФ. В настоящее время Корея разрабатывает дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров.

Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из правила прямого иностранного продукта (FDPR), предусматривающего, что компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций, в числе которых полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи.