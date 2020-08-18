Бывший депутат Европарламента обвинил ЕС в лицемерии из-за Белоруссии

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Греческий политик, бывший депутат Европарламента, лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас назвал лицемерной политику Евросоюза в отношении Белоруссии.

В то время, как руководство ЕС делает ставку на демократию и осуждает то, каким путём были проведены и результаты президентских выборов в Белоруссии, оно безразлично насвистывает Эрдогану, который заключил в тюрьму более 50 тысяч своих политических оппонентов в Турции, для того, чтобы иметь возможность господствовать политически, — сказал Мариас.

Он подчеркнул, что совет по иностранным делам ЕС отказался ввести санкции в отношении Турции за проведение незаконных сейсмических исследований на греческом континентальном шельфе, однако собирает саммит для наложения санкций на Белоруссию в связи с президентскими выборами.

По словам политика, граждане Белоруссии должны решать свои политические проблемы без иностранного вмешательства.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии, писал NEWS.ru.