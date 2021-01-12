Бывший астронавт стал министром иностранных дел Канады

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Марк Гарно стал главой МИД Канады. О кадровых перестановках в кабмине сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Ранее Гарно занимал пост министра транспорта. Он является первым канадским астронавтом.

Бывший глава внешнеполитического ведомства Франсуа-Филипп Шампань стал министром инноваций, науки и промышленности. Пост министра транспорта занял Омар Альгабра, ранее бывший парламентским секретарём при главе правительства.

До работы в правительстве, как астронавт, Гарно всегда был сильным голосом Канады по всему миру, — высказался о новом главе МИД Трюдо.

Марк Гарно родился 23 февраля 1949 года в Квебеке. Он участвовал в трёх космических миссиях НАСА — в 1984, 1996 и 2000 годах. С 2001 по 2006 год Гарно руководил Канадским космическим агентством. В 2006 году он начал политическую карьеру, приняв участие в выборах в палату общин в качестве кандидата от Либеральной партии Канады. В 2015 году Гарно стал министром транспорта.

Накануне, 11 января, российский посол в Канаде Александр Дарчиев был уволен с занимаемого поста указом президента РФ Владимира Путина, передавал NEWS.ru. Причины решения главы государства не назывались. Даричев возглавлял дипломатическую миссию в Оттаве с 2014 года.