Бывшая вице-президент Аргентины показала средний палец сторонникам Милея

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press

Кристина Киршнер

Покидающая пост вице-президента Аргентины 70-летняя Кристина Киршнер показала средний палец сторонникам нового главы государства Хавьера Милея, сообщил Telegram-канал «Пул №3». Отмечается, что Кристина Киршнер с 2007 по 2015 год сама занимала пост президента страны.

Ранее стало известно, что Аргентина пригласила Россию на инаугурацию нового президента Хавьера Милея. Позднее российская дипмиссия заявила, что РФ на церемонии представит посол страны в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Депутат-либертарианец Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 19 ноября. Ему удалось опередить по количеству голосов министра экономики Серхио Массу. Отмечается, что Милей не планирует разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, несмотря на несогласие с политикой этих стран. Советник главы государства Диана Модино отметила, что дипломатические отношения необходимы не только для поддержания дружественных связей, но и для решения возникающих противоречий.