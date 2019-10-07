Добровольческий полк «Азов» не собирается сдавать позиции возле Петровского и Золотого в Донбассе. Об этом заявил командир «Национального корпуса» и глава спецподразделения Андрей Билецкий. Согласно договоренностям контактной группы, отвод украинских войск в Петровском и Золотом должен начаться 7 октября, но добровольцы грозят сорвать этот процесс. Эксперты не исключают, что «азовцы» действуют с одобрения главы МВД Арсена Авакова.

Развод войск, начало которого было намечено на 7 октября — часть реализации плана по подготовке к новой встрече «нормандской четвёрки». Наряду с закреплением в письменном виде «формулы Штайнмайера» Россия называла это условием того, чтобы переговоры состоялись. Президент Владимир Зеленский пошёл на уступке Москве, но предсказуемо столкнулся с протестами националистов на Майдане и в Донбассе. Лидер «Азова» Андрей Билецкий записал видео, в котором заявил, что его бойцы заняли позиции возле Золотого, примерно в одном километре от населённого пункта, и собираются «сломать эту позорную формулу Штайнмайера».

Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли, не выполняет президент, власть, то её выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы, — заявил Андрей Билецкий. — Это наш последний блокпост, и мы даём слово, что никогда его не покинем.

Этот шаг Билецкий объяснил тем, что местные жители сами попросили не оставлять их без прикрытия после того, как украинские вооружённые силы покинут позиции. Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков тоже поспешил заверить, что без защиты линия разграничения не останется: безопасность там будет обеспечивать украинские правоохранительные органы и Национальная гвардия. С 2014 года полк «Азов» входит в Национальную гвардию и формально подчиняется МВД.

Никто не сдаёт свою территорию, никто не сдаёт своих граждан, — подчеркнул Разумков в интервью телеканалу «Украина». — На той территории, от которой будут отходить украинские Вооруженные силы, если это будет происходить, то безопасность будет сохраняться за счёт Национальной гвардии, за счет правоохранителей.

Украинский политолог Кирилл Молчанов в разговоре с News.ru высказал предложение, что заявление «Азова» — это попытка Киева успокоить протесты против «формулы Штайнмайера». Украинские националисты окрестили этот план «капитуляцией», а на Майдане протесты против реализации формулы 6 октября собрали, по разным данным, от пяти до десяти тысяч человек.

Сам «Азов» ничего сорвать не может, он является структурным подразделением Национальной гвардии. Эти заявления — скорее прикрытие власти, объяснение, почему разведение войск может быть сорвано. Украинское руководство вполне может разыграть такой ход: сказать, что они бы рады развести войска, но есть протесты на местах, и поэтому они неспособны ничего сделать. Я бы этого не исключал. Кирилл Молчанов украинский политолог

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что к происходящему на линии разграничения и на Майдане может быть причастен министр внутренних дел Арсен Аваков. Это единственный министр в кабинете Зеленского, который занимал аналогичный пост при предыдущем президенте Петре Порошенко. По одной из версий, Зеленский сохранил его на время, потому что боится путча Порошенко, поводом к которому могло стать увольнение Авакова. Если пропагандистские ролики «Азова» выльются в срыв развода войск, это поднимет вопрос о лояльности Авакова новой власти.

Это испытание для министра внутренних дел. Считается, что он имеет влияние на «Азов». Если это его игра, встанет вопрос: Зеленский собирается мириться с этим или вынужден будет его поменять. Михаил Погребинский директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Как отметил портал «Страна.ua», МВД, судя по всему, завысило данные по количеству протестующих на Майдане 6 октября, хотя обычно, наоборот, их занижает. Этот факт тоже может свидетельствовать о «бунтарской» позиции Авакова.