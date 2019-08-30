Российско-украинский обмен заключёнными отложен на неопределённый срок, но не отменён, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. Вместе с тем, в стране приступило к работе новое правительство, которому предстоит разобраться не только с внешнеполитическими вопросами, но и с проблемами, накопившимися внутри государства.

Верховная рада, сформированная по итогам июльских выборов, в первый день своей работы утвердила кандидатуру главы правительства и состав кабинета министров. Премьером стал юрист Алексей Гончарук, с мая этого года занимавший должность заместителя председателя администрации президента Украины. Он и представил членов нового правительства, на согласование кандидатур которых парламентариям понадобилось почти 16 часов. В итоге кабмин получился монопольным, ведь у пропрезидентской партии «Слуга народа» после её убедительной победы на парламентских выборах не было необходимости вступать в коалиции с кем-то; хотя были переговоры с «Голосом» Святослава Вакарчука и даже слухи о том, что он якобы может стать премьером.

По мнению главы Совета предпринимателей при правительстве Андрея Забловского, состав сформированного кабинета свидетельствует о том, что министры, вероятно, будет действовать в соответствии с позицией депутатов.

Если охарактеризовать новый кабмин коротко, то это технократы, без особых политических амбиций. Не стоит ждать от него большой самостоятельности — правительство будет работать по плану, заданному Радой, — цитирует его портал «Страна.ua».

Такое положение вещей, с одной стороны, выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. В то же время, ещё после победы «Слуги народа» на выборах, эксперты отмечали — монокоалиция в Раде приведёт к тому, что ответственность за любые провалы будет возложена на главу государства. По этой логике, если кабмин и вправду окажется несамостоятельным и будет лишь воплощать волю парламента, то и возможные правительственные просчёты ударят непосредственно по позициям Зеленского.

Одну из важнейших должностей в новом правительстве сохранил министр внутренних дел Арсен Аваков. Украинские журналисты связали это с путчем, который якобы готовит экс-президент Пётр Порошенко. Об этом, во всяком случае, свидетельствуют выдержки из переписки депутат от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой:

...Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. <...> [Аваков] останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с News.ru расценил опасения относительно переворота как совершенно необоснованные.

Это полный бред, подобное невозможно ни при каких обстоятельствах. Может быть путч, связанный с различными влиятельными националистическими группами. Но Порошенко имеет контроль над какими-то маргинальными движениями, остальные националисты настроены против него. Авакова же сохранили, полагаю, именно для того, чтобы противостоять возможному давлению серьёзных, радикальных националистических групп. Михаил Погребинский директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии

Схожую точку зрения озвучил в комментарии News.ru и замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Возможностей устроить путч у Порошенко объективно нет, ему банально не на кого опереться. Очевидно, сообщение об угрозе переворота — «утка», запущенная для того, чтобы в «Слуге народа» потом могли как-то объяснять сохранение Авакова на посту. Глава МВД, если и не «токсичная» фигура, то как минимум — неоднозначная, он человек старой команды, к нему накопилась масса вопросов. Поэтому Зеленскому нужен был предлог оставить его. Кирилл Молчанов замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

Что же касается кабмина в целом, то большинство новых министров уже работали при правительственных или организациях, поэтому наверняка сохранится курс бывших премьеров — Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка, считает эксперт:

Очевидно, будет сделана ставка на неолиберальные реформы, приватизацию, создание рынка земли, плавающий курс валют... Пока что заявления обтекаемые и неконкретные.

Михаил Погребинский, в свою очередь, счёл первое выступление нового главы правительства Алексея Гончарука крайне слабым: