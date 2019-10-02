Верховная рада Украины 2 октября собралась на пленарное заседание под гул протестов. Главной темой обсуждения парламентариев стала одобренная днём ранее «формула Штайнмайера» — документ, определяющий порядок выборов в ДНР и ЛНР. Оппозиционные фракции назвали этот проект «капитуляцией», в то время как представители партии президента Владимира Зеленского объявили, что Украина «ничего не подписывала». Что на самом деле произошло 1 октября, Зеленский объяснил на закрытой встрече с главами парламентских фракций, уточнив, что всему народу он этого сказать пока не готов.

Согласно обнародованному тексту «формулы Штайнмайера», под которой стоит подпись Леонида Кучмы, Киев обязуется провести на территории самопровозглашённых республик выборы под наблюдением ОБСЕ, сразу после завершения которых вступит в силу временный закон об особом статусе этих регионов. Как только ОБСЕ признает выборы демократичными, закон заработает на постоянной основе. При этом о других пунктах «формулы Штайнмайера» — передаче украино-российской границы под контроль Киева и выводе войск — в подписанном документе ничего не говорится. Но президент Владимир Зеленский на брифинге по следам подписания формулы, напротив, поспешил заверить, что выборы без отвода вооружений не состоятся, а закон об особом статусе не вступит в действие в прежнем виде.

Это означает, уважаемые журналисты, соотечественники, что никаких выборов под дулами пулемётов не будет и не может быть, — подчеркнул президент Украины. — И ещё, очень важный момент, закон об особом статусе Донбасса, вы знаете, что он есть, он действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который разрабатывает парламент при публичной поддержке и в ходе публичного обсуждения с обществом. И в этом новом законе не будет нарушено ни одной «красной линии», так же как нет и не будет никакой капитуляции.

Депутат от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко уточнил, что «Украина ничего не подписывала» 1 октября, а лишь письменно уведомила представителя ОБСЕ о том, что она согласна с ранее разработанными формулировками группы по подготовке к саммиту в «нормандском формате».

Богдан Яременко Майдан Закордонних Справ/facebook.com

Утром 2 октября Зеленский провёл закрытую встречу с лидерами парламентских фракций, на которой раскрыл им некие необнародованные факты о «формуле Штайнмайера».

Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу, — уточнил глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Оправдания Зеленского и его команды не убедили националистов и парламентскую оппозицию. Протесты возле офиса президента и на Майдане начались в ночь с 1 на 2 октября и продолжились перед зданием Рады утром. Пока демонстрации немногочисленные: в них принимают участие несколько сотен человек.

Никакой «формулы Штайнмайера» не существует, — заявил на дебатах в Раде экс-президент Пётр Порошенко. — Это говорю я, как подписант. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле и защищает интересы России, даже если вас пытаются убедить в обратном.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) Руслан Бортник в разговоре с News.ru усомнился в том, что представители Украины будут допущены до верификации выборов в Донбассе, а ОБСЕ сможет обеспечить беспристрастную оценку.

В какой-то мере утверждение президента (о выборах «не под дулом автоматов». — News.ru) призвано успокоить горячие головы в Украине. На порядок сложнее другие темы — намерение президента переписать закон об особом статусе Донбасса. При этом «красными линиями» для президента являются право на народную милицию и амнистия — он пытается отказаться от этих положений. Также они требуют обязательную передачу российско-украинской границы под свой контроль. Это может представлять проблемы не только для реализации Минских соглашений, но и для встречи «нормандской четвёрки». Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)

Эксперт призвал не преувеличивать значение «формулы Штайнмайера», которая является всего лишь дополнением ко вторым Минским соглашениям. По-настоящему судьба Донбасса решится во время встречи «нормандской четвёрки». Ранее Россия требовала закрепления в письменном виде предложений немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера и разведения войск в Петровском и Золотом, чтобы переговоры могли состояться. Теперь, когда украинская сторона формально выполнила все условия, путь к новой нормандской встрече открыт. Судя по всему, Украина на ней будет требовать установить особый статус Донецкой и Луганской областей на новых, более благоприятных для себя условиях, которые не позволят России значительно влиять на ситуацию в восточных регионах.