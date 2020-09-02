«Будто репетировали»: Захарова о реакции Запада на ситуацию с Навальным

https://static.news.ru/photo/df78a480-ed62-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что западная информационная кампания по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным могла быть подготовлена заранее.

Такое мнение Захарова выразила в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», отметив, что все высказывания об этом были сделаны «будто под копирку».

Тут же все побежали к микрофонам, как будто заранее репетировали, как будто вот эта информационная кампания заранее была подготовлена, и оставалось просто нажать кнопку для того, чтобы полетели по всему миру эти заявления, которые будут перепечатываться, тиражироваться, — сказала она.

Представитель ведомства также заявила, что никакой информации по ситуации с Навальным Германия российской стороне не предоставила.

Возможно, что вся история только про то, что где-то уже написаны некие меры, которыми нас пугали. Может быть, это уже нужно каким-то образом оправдать и начать это всё реализовывать, — предположила Захарова.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исследование провёл институт бундесвера, который имеет сертификацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальному стало плохо 20 августа на борту следовавшего из Томска самолёта, он был госпитализирован в Омске, а 22 августа доставлен спецбортом в клинику Charité в Берлине.

Как писал NEWS.ru, немецкая оппозиционная партия «Союз-90» / «Зелёные» потребовала от правительства ФРГ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила глава фракции в бундестаге Катрин Геринг-Эккардт.