«Будем видеть Берлин»: Лукашенко оставит ЗРК С-400 и «Искандеры» в РБ

Российский зенитный ракетный комплекс C-400 / Фото Svet foto / Shutterstock.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна договорилась с российским руководствам оставить у себя ЗРК С-400, а также о покупке ракетных комплексов «Искандер», часть из которых находится на территории белорусского государства, передаёт БелТА. По его словам, комплексы С-400 смогут из Белоруссии «видеть Берлин», а «Искандеры» необходимы для защиты страны.

Он (C-400. — NEWS.ru) из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что Минск договорился с Москвой о том, что ОТРК «Искандер» останутся на территории Белоруссии и будут задействованы для защиты границ государства. По его словам, такое вооружение необходимо стране.

Я договорился с россиянами, что мы покупаем у них «Искандеры». Они выводиться из Белоруссии не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства, — сказал он.

Глава республики добавил, что оружие, которым в данный момент оснащена армия страны, позволяет обеспечивать обороноспособность.

Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии извлекли урок из спецоперации, проводимой Россией на Украине. По его словам, этот урок заключается в развитии и оснащении белорусских войск. В связи с этим власти «должны рассмотреть государственный оборонный заказ на текущий год», добавил он.