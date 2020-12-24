«Британский» штамм коронавируса добрался до Сингапура

https://static.news.ru/photo/3d9f2504-459f-11eb-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Global Look Press

Мутировавшая в Великобритании новая разновидность коронавируса обнаружена в Сингапуре, зафиксировано уже более 10 заражений этим штаммом, сообщили местные власти.

Проявление нового штамма в Сингапуре можно считать первым случаем заражения мутировавшим штаммом в Азии. Он был обнаружен у студентки, которая недавно вернулась из Лондона, сообщают «Вести».

Положительный тест оказался также ещё у 11 человек. Власти полагают, что говорить о вспышке нового штамма в стране пока преждевременно.

По состоянию на 24 декабря в Сингапуре зафиксировано 58 482 случая коронавируса. За сутки выздоровели 18 человек. Всего за время пандемии умерли 29 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как сообщал NEWS.ru, профессор Сколтеха Георгий Базыкин допустил, что «британский» штамм коронавируса уже добрался до России. По мнению учёного, новая мутация пока просто не была обнаружена.

Перед этим стало известно, что в Великобритании обнаружили ещё два новых штамма коронавируса. По данным министра здравоохранения Соединённого Королевства Мэтта Хэнкока, они завезены из ЮАР.