Британские учёные спрогнозировали резкий спад заражений COVID-19 зимой

В ходе исследования, проведённого учёными Лондонской школы гигиены и тропической медицины, стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании резко сократится в ноябре даже без введения ограничений, которые были предусмотрены так называемым планом Б. Об этом сообщает The Daile Telegraph со ссылкой на прогнозы, представленные британскому правительству. Ранее сообщалось, что план Б предусматривал обязательное ношение масок в помещениях, работу из дома и ведения паспортов вакцинации.

По словам члена Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая занимается формированием рекомендаций для правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, и Научной группы по моделированию пандемического гриппа (SPI-M) Джона Эдмундса, снижение заболеваемости будет наблюдаться уже в течение нескольких недель. Однако повторный рост ожидается уже весной.

Однако модель также предполагает, что весной может начаться новый рост заболеваемости из-за сочетания ослабления иммунитета и увеличения числа контактов, — сказал эксперт.

Также исследователи сообщили о снижении заболеваемости среди детей из-за повышения иммунитета благодаря вакцинации.

Ранее стало известно, что в Москве обнаружены первые единичные случаи заболевания новой разновидностью штамма COVID-19 «дельта» AY4.2. Данную разновидность уже выявляли в Твери и Санкт-Петербурге. Предполагается, что этот вид «дельты» более заразен. Разновидность имеет две мутации в спайковом белке, которые помогают вирусу легче проникать в клетки организма.

Данный вариант «дельта»-штамма обнаружили в США и Великобритании. Как заявили учёные, вид AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. На него приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в Великобритании.