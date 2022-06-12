Британские таксисты начали массово увольняться из-за высоких цен на бензин

Фото: Howard Jones / Keystone Press Agency / Global Look Press

Из-за рекордных цен на бензин в Великобритании начали массово увольняться таксисты и люди, чья профессия связана с вождением автомобиля, пишет газета The Observer. Отмечается, что цена за литр неэтилированного бензина составила 182,31 пенса (130 рублей), а полный бак среднего семейного автомобиля обойдётся в £100 (7129 рублей). Автор статьи указал на то, что некоторые британцы тратят на топливо до £350 в неделю.

Неудивительно, что мы наблюдаем огромную нехватку персонала во многих из этих отраслей, ситуация будет только ухудшаться, поскольку цены продолжают расти, — рассказал изданию глава GMB Union Гэри Смит.

Он добавил, что сотрудникам Национальной службы здравоохранения, специалистам по уходу на дому, таксистам и другим людям, которым необходимо ездить на работу на автомобиле, приходится платить деньги за то, чтобы работать.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе. В ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times​​​, эксперты также заговорили о возможной рецессии американской экономики.