Британия вывезла из Афганистана последних военных

Самолёт с последними британскими военными покинул аэропорт Кабула. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Последний рейс с персоналом вооружённых сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц, — отмечается в сообщении.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

Британские военные две недели помогали с эвакуацией людей из захваченного талибами Афганистана. Всего в столице азиатской страны их находилось около тысячи.

Ранее стало известно, что США сокращают количество своих военных в аэропорту Кабула. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он не уточнил, сколько американских военных на данный момент остаются в столице Афганистана.