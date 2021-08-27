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Британия вывезла из Афганистана последних военных

01:07, 29 августа 2021
Британия вывезла из Афганистана последних военных Фото: royalairforceuk/instagram.com
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Самолёт с последними британскими военными покинул аэропорт Кабула. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Последний рейс с персоналом вооружённых сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц, — отмечается в сообщении.

Британские военные две недели помогали с эвакуацией людей из захваченного талибами Афганистана. Всего в столице азиатской страны их находилось около тысячи.

Ранее стало известно, что США сокращают количество своих военных в аэропорту Кабула. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он не уточнил, сколько американских военных на данный момент остаются в столице Афганистана.

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